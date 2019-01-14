Для жителей Когалыма оборудуют две купели на Крещение

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-14T15:03:09+03:00

В двух местах ограничат движение автомобильного транспорта

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В этом году в Когалыме будет обустроено две крещенские купели на реке Ингу-Ягун: одна - в районе набережной возле храма Успения Пресвятой Богородицы, вторая – неподалеку от храма Святой мученицы Татианы.

Как сообщает пресс-служба администрации города Когалым, для удобства купели оборудуют подмостками, обогреваемыми кабинками для переодевания.

В местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить наряды полиции, спасателей и бригады скорой медицинской помощи.

Кроме того, 19 января, на период проведения православного праздника - Крещение Господня - в двух местах ограничат движение автомобильного транспорта:

- с 5:30 до 23:00 часов будет запрещен проезд на участке дороги от улицы Дружбы Народов, 17 до улицы Югорская, 28;

- с 8:00 до 14:00 часов движение будет ограничено на участке от улицы Комсомольская, 10а до перекрестка с улицей Береговая и до улицы Дружбы Народов, 60 (СКК «Галактика»).