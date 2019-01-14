Безработные жители Мегиона, угрожая ножом, ограбили семейную пару

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-14T14:31:43+03:00

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Шок и ужас пережили супруги из Мегиона, когда в их квартиру ворвались знакомые с угрозами убить. Они требовали ценные вещи.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Мегиона с заявлением о совершении разбойного нападения обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что ранним утром к ней в квартиру ворвались двое мужчин, ранее знакомых с ее гражданским мужем. Угрожая потерпевшей и ее сожителю ножом, злоумышленники похитили телевизор и сотовый телефон, после чего скрылись с места преступления.

На место преступления незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы по «горячим следам» задержали злоумышленников. Ими оказались безработные мегионцы. Известно, что оба подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Свою вину задержанные признали, пояснив, что на преступление пошли из-за нехватки денег на выпивку.

Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено законному владельцу.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Мужчины задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им грозит до 12 лет тюрьмы.