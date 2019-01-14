Лжеминёром школ Нижневартовска оказалась девочка

СЕГОДНЯ 13:56 2019-01-14T13:56:18+03:00

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Большой переполох в школах и лицее Сургута совершили звонки от неизвестного с информацией о заложенной бомбе. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что экстренно были эвакуированы школьники 2, 8, 14 школ и лицея.

Информацию проверили правоохранители и вышли на анонима. Им оказалась девочка-подросток. Она позвонила на номер «112» и сообщила о заложенной бомбе. Эвакуация проводилась, однако по информации очевидцев, экстренные службы к образовательным учреждениям не стягивались.

"Лжеминёром" оказалась девочка неизвестного возраста. Её личность уже установлена.

Вторая смена продолжила учебу в обычном режиме.

Родителям подростка грозит серьёзный штраф. В прошлом году штрафы за ложные сообщения о терактах и минировании были многократно увеличены.