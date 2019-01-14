Лжеминёром школ Нижневартовска оказалась девочка
Большой переполох в школах и лицее Сургута совершили звонки от неизвестного с информацией о заложенной бомбе. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что экстренно были эвакуированы школьники 2, 8, 14 школ и лицея.
Информацию проверили правоохранители и вышли на анонима. Им оказалась девочка-подросток. Она позвонила на номер «112» и сообщила о заложенной бомбе. Эвакуация проводилась, однако по информации очевидцев, экстренные службы к образовательным учреждениям не стягивались.
"Лжеминёром" оказалась девочка неизвестного возраста. Её личность уже установлена.
Вторая смена продолжила учебу в обычном режиме.
Родителям подростка грозит серьёзный штраф. В прошлом году штрафы за ложные сообщения о терактах и минировании были многократно увеличены.