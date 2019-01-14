2019-01-14T13:34:31+03:00
Общество

Дольщик Когалыма отсудил у застройщика из Челябинска полмиллиона рублей

В квартире новосёл выявил ряд недостатков
Алена Кульмухаметова
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Житель Когалыма обратился в Роспотребнадзор по ХМАО-Югре с заявлением о невыполнении ООО «Си Групп Урал» из Челябинска обязательств по договорам долевого участия в строительстве в части ненадлежащего исполнения договора и качества предоставляемых услуг. Мужчина получил сумму неустойки больше, чем заявлял.

В профильном ведомстве организовали подачу искового заявления о признании действий незаконными, взыскании денежных средств, включая компенсации морального вреда, расходов на экспертизу и компенсации на устранение недостатков и неисполнения обязательств по договору долевого участия в строительстве. Сумма заявленных требований составила 464560 рублей.

Городской суд Челябинской области установил наличие строительных недостатков по вине застройщика, обнаруженных в пределах гарантийного срока, как и то, что требования потребителя не были удовлетворены застройщиком в установленный законом срок.

Вынесено решение о взыскании с ООО «Си Групп Урал» в пользу потребителя на общую сумму 495 тысяч 560 рублей, включая 434560 рублей (на устранение недостатков), моральный вред 1000 рублей, расходы по экспертизе 10000, штраф за неудовлетворение законных требований потребителя в досудебном порядке. Таким образом, присужденная к выплате сумма превышает заявленную в исковом заявлении на 31 тысячу рублей.

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