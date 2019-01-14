2019-01-14T13:19:08+03:00
Происшествия

В аэропорт Сургута экстренно вернулся самолёт «Победы»

Борт два часа кружил над городом
Алена Кульмухаметова
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Фото из социальной сети ВКонтактеФото из социальной сети ВКонтакте
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Самолёт авиакомпании «Победа» экстренно вернулся в аэропорт Сургута из-за неисправного шасси. Об этом сообщает официальная группа «Сургутский район» в социальной сети ВКонтакте.

Пассажиры рейса Сургут-Махачкала авиакомпании «Победа» вынуждены оставаться в аэропорту – их самолет вернулся обратно. Командир принял решение вернуться в аэропорт. Самолет два часа кружил над Сургутом, чтобы выработать топливо.

Причиной нештатной ситуации стала неисправность в передней стойке шасси. В настоящее время люди ожидают другой борт. Время отправления самолёта пока не известно. Пострадавших нет.

Напомним, на прошлой неделе в Нижневратовске экстренно дважды приземлялись воздушные судна компании "Аэрофлот".

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