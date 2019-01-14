Полицейские исполнили мечту маленькой югорчанки

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-14T12:58:08+03:00

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Мечту юной югорчанки осуществили общественники и полицейские Югры. Восьмилетней Людмиле Аникеевой из Ханты-Мансийска подарили мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, девочка, мечтая о современном гаджете, даже написала письмо Деду Морозу.

Оказалось, что волшебники живут гораздо ближе, чем в Великом Устюге. В старый Новый год Полицейский Дед Мороз совместно с представителем Общественного совета при УМВД России по ХМАО – Югре Галиной Ковалёвой вручили телефон маленькой Людмиле. От неожиданности она не смогла сдержать эмоций и со слезами на глазах поблагодарила гостей. Пообещав, что и впредь будет хорошо учиться и радовать своими успехами родителей.