Нижневартовские биатлонисты завоевали призовые места на российских соревнованиях

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-14T12:47:03+03:00

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Нижневартовские с региональных и федеральных соревнований привезли заслуженные награды.

Как сообщает администрации города Нижневартовск, в Ижевске 7 января в рамках первенства России по биатлону прошли суперспринты. В гонке среди юниоров нижневартовский биатлонист Максим Сергеев занял первое место. В десятку лучших также попали спортсмены из Югры Вячеслав Шелепов и Михаил Бурундуков.

Нижневартовский биатлонист Семен Сучилов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км в рамках чемпионата России. Он проходил в Ижевске с 24 по 30 декабря 2018 года. Второе место занял москвич Максим Цветков. Бронзовую награду завоевал Юрий Шопин из Ульяновской области.

В г. Чайковском (Пермский край) 27 декабря 2018 года состоялась индивидуальная гонка на 12,5 км. среди юниорок в рамках Первенства России по биатлону. Нижневартовская биатлонистка Ксения Довгая допустила один промах и поэтому заняла второе место. Победу одержала спортсменка из Тюменской области Эмма Темирбулатова.

Также 27 декабря закончились Всероссийские юниорские соревнования по биатлону в г. Чайковском. Заключительной стала индивидуальная гонка на 15 км. Победу одержал член сборной команды ХМАО - Югры нижневартовский спортсмен Алексей Вагин.