2019-01-14T12:33:32+03:00
Общество

В Урае экс-чиновника судят за мошенничество при реконструкции социально-значимых объектов

Материалы использовались другого качества
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Площадь «Планета звёзд» в Урае была торжественно с участием главы города и других чиновников открыта летом. На ней расположились палатки и игровые комплексы и горожанам обновлённая площадь пришлась по вкусу.

Через короткое время площадь опечатали. Выяснилось, что выложенная плитка должна была светиться в темноте. В отношении директора Управления капитального строительства Урая возбудили уголовное дело и временно отстранили от работы.

Как сообщает следственный комитет Югры, экс-чиновник обвиняется в мошенничестве, превышении должностных полномочий, служебном подлоге.

В период с июня по август 2017 года обвиняемый подписал документацию о выполнении работ по муниципальному контракту о реконструкции площади «Планета звезд», зная о том, что при выполнении работ подрядчиком использовались строительные материалы, не соответствующие требованиям контракта.

На основании подписанных обвиняемым документов на расчетный счет подрядчика перечислено свыше 4,5 миллионов рублей из городского бюджета. Осознавая, что работы выполнены не в полном объёме и не соответствуют требованиям муниципального контракта, обвиняемый не принял меры к устранению нарушений и к возвращению подрядчиком денег.

Кроме этого, по данным следствия, в 2016 году чиновник в рамках заключенного с ООО «Верховина» контракта на выполнение работ на объекте «Больница восстановительного лечения», зная, что работы фактически были выполнены другим подрядчиком, подписал официальные документы, содержащие в себе ложные сведения о выполнении работ и понесенных затратах ООО «Верховина». На основании данных документов на расчетный счет этой фирмы было перечислено свыше 340 тысяч рублей. Следствие полагает, что данные деньги были похищены обвиняемым и неустановленным в настоящее время представителем ООО «Верховина».

Расследование уголовного дела в отношении экс-директора в настоящее время завершено. Уголовное дело передано в суд.

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