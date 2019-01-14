2019-01-14T11:55:30+03:00
Общество

Тариф на ОСАГО в ХМАО останется прежним

Он будет в значительной мере зависеть от возраста, стажа и аккуратности езды водителя
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Российский союз автостраховщиков пояснил, как изменятся ставки в ОСАГО в регионах. Уведомления о новых тарифах компании на этой неделе отправят в Центробанк.

Жителям ХМАО повезло – тариф останется без изменений.

По информации «Коммерсанта», вместе с Югрой ставки не на ОСАГО не вырастут еще в 19 регионах РФ. Кроме того, будет понижен тариф на 3-6% в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Пермском крае. В остальных регионах, судя по прогнозам страховщиков, ставки будут повышены.

Отметим, с 2019 года Центробанк решил на 20% расширить тарифный коридор обязательного страхования автогражданской ответственности. Теперь ставки варьируются в диапазоне от 2746 до 4942 рублей вместо 3432—4118 рублей. Также введены 58 градаций водителей по возрасту-стажу вместо прежних четырех.

Между тем этом тариф будет в значительной мере зависеть от возраста, стажа и аккуратности езды водителя.

- Значительная часть опытных безаварийных автовладельцев заплатит за полис ОСАГО в 2019 году меньше, чем годом ранее, — цитирует издание сообщении союза автостраховщиков. При этом на 3-5% вырастут тарифы для водителей до 30 лет.

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