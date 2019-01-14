2019-01-14T11:46:50+03:00
Общество

В Нижневартовске эвакуируют школьников из-за бомбы

Звонки о минировании поступили в несколько образовательных учреждений
Алена Кульмухаметова
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Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск"Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск"
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Массовая эвакуация школьников происходит сегодня в Нижневартовске. Как оказалось, тревога не учебная. Кто-то позвонил в школы с сообщением о бомбе.

Первая новость о срочной эвакуации в 14 школе появилась в группе «Привет, сей час Нижневартовск» около полудня. Вскоре горожане стали активно комментировать происходящее. Выяснилось, что также экстренно выводят детей из 2, 8 школ и лицея.

«В связи с поступившим сегодня в 11 часов 42 минуты анонимным сообщением о минировании образовательных объектов города, сотрудниками полиции и органов местного самоуправления Нижневартовска были незамедлительно проведены оперативные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан» сообщает пресс-служба города Нижневартовск.

Для обследования школ города были привлечены кинологи, спасатели и взрывотехники. По словам директора департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонда Игошина, информация об угрозе взрыва не подтвердилась – звонок оказался ложным. Личность звонившего установлена – им оказался несовершеннолетний житель города. Сейчас с ним и его родителями работают сотрудники правоохранительных органов.

- Занятия в школах полного дня, а также в школах, где есть вторая смена будут продолжены в обычном режиме, - подчеркнул Игошин.

Добавим, что в прошлом году в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы — с трех до пяти лет.

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