В отдалённые посёлки Югры прибыл медицинский десант

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-14T11:20:50+03:00

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Югорский центр профессиональной патологии приступил к проведению первичных медико-санитарных осмотров и оказанию специализированной медицинской помощи жителям труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа.

По информации департамента здравоохранения Югры, с 14 января 2019 году работа лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники Центра начинается с приема жителей деревень Алтай и Кама Кондинского района.

Всего же в рамках зимнего рейда передвижная поликлиника побывает в 14 населенных пунктах Кондинского, Березовского, Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов.

За время приема врачи могут осмотреть от 50 до 100 человек. Всего в течение зимнего рейда планируется осмотреть порядка 3 000 югорчан.

В состав врачебной бригады входят 17 специалистов Центра профессиональной патологии – невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, хирург, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, а также врач общей практики, – рассказал главный врач Центра Николай Ташланов.

Медицинскими специалистами будет оказываться консультативно-диагностическая и лечебная помощь, проводиться гигиеническое обучение и воспитание, организационно-методическая работа.

В работе будут традиционно задействованы мобильные лечебно-профилактические модули на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости «Лаборатория», «Диагностика», «Флюорография», «Маммография», «Стоматология», микроавтобус для комфортного переезда медперсонала.

Деятельность специализированных передвижных медицинских комплексов Центра продлится до 19 марта текущего года и напрямую зависит от состояния зимников и ледовых переправ.