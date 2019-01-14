2019-01-14T11:20:50+03:00
Общество

В отдалённые посёлки Югры прибыл медицинский десант

В течение зимнего рейда планируется осмотреть порядка 3 000 югорчан
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с департамента здравоохранения ХМАО-ЮгрыФото с департамента здравоохранения ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Югорский центр профессиональной патологии приступил к проведению первичных медико-санитарных осмотров и оказанию специализированной медицинской помощи жителям труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа.

По информации департамента здравоохранения Югры, с 14 января 2019 году работа лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники Центра начинается с приема жителей деревень Алтай и Кама Кондинского района.

Всего же в рамках зимнего рейда передвижная поликлиника побывает в 14 населенных пунктах Кондинского, Березовского, Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов.

За время приема врачи могут осмотреть от 50 до 100 человек. Всего в течение зимнего рейда планируется осмотреть порядка 3 000 югорчан.

В состав врачебной бригады входят 17 специалистов Центра профессиональной патологии – невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, хирург, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, а также врач общей практики, – рассказал главный врач Центра Николай Ташланов.

Медицинскими специалистами будет оказываться консультативно-диагностическая и лечебная помощь, проводиться гигиеническое обучение и воспитание, организационно-методическая работа.

В работе будут традиционно задействованы мобильные лечебно-профилактические модули на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости «Лаборатория», «Диагностика», «Флюорография», «Маммография», «Стоматология», микроавтобус для комфортного переезда медперсонала.

Деятельность специализированных передвижных медицинских комплексов Центра продлится до 19 марта текущего года и напрямую зависит от состояния зимников и ледовых переправ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Безработные жители Мегиона, угрожая ножом, ограбили семейную пару
Лжеминёром школ Нижневартовска оказалась девочка
Дольщик Когалыма отсудил у застройщика из Челябинска полмиллиона рублей
В аэропорт Сургута экстренно вернулся самолёт «Победы»
Полицейские исполнили мечту маленькой югорчанки
Нижневартовские биатлонисты завоевали призовые места на российских соревнованиях
В Урае экс-чиновника судят за мошенничество при реконструкции социально-значимых объектов
Тариф на ОСАГО в ХМАО останется прежним
В Нижневартовске эвакуируют школьников из-за бомбы
У жительницы Нягани за получение детского пособия обвиняют в мошенничестве
Спасатели эвакуировали с автозимника в Берёзовском районе двух человек
В Сургутском районе появился новый учебный комплекс
Сто литров крови сдали доноры Югры в новогодние праздники
В Ханты-Мансийске предприниматели планируют создать союз
В Югру идёт похолодание с сильным ветром и метелями
Полторы тысячи жителей Нижневартовска вышли на ледовые катки в праздники
Житель Нягани похитил из поликлиники дорогой телефон
В больницу Лангепаса поступили пять «скорых»
В Сургуте в сгоревшей квартире обнаружено тело связанной пенсионерки
За минувшие выходные в Югре в 12 ДТП пострадал 21 человек
Более чем в 2,7 тысячах отделений Сбербанка производится сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
В Сургуте девушка на «Ниссан-ХTrail» въехала в кафе
Взрослый житель Нижневартовска украл планшет
В Югре стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Девять лет тюрьмы за убийство жены получил ревнивый житель Нягани
В Югре на пожаре получили травмы 2 человека
Погода в Югре 14 января: - 6 градусов и сильный ветер
Белоярские пенсионеры осваивают азы компьютерной грамотности