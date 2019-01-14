2019-01-14T10:55:49+03:00
Происшествия

У жительницы Нягани за получение детского пособия обвиняют в мошенничестве

За небольшую сумму денег молодая мать стала преступницей
Алена Кульмухаметова
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Умолчала о том, что получает детские пособия и незаконно получила 10500 рублей жительница Нягани. Молодой маме грозит срок.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, участковым уполномоченным полиции был установлен факт предоставления ложных сведений в центр социальных выплат одной из жительниц города.

Полицейский установил, что 25-летняя югорчанка скрыла факт получения пособия по уходу за ребенком до полутора лет по основному месту работы и подала ложные сведения в Центр социальных выплат для предоставления выплат. Таким образом, она незаконно получила 10 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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