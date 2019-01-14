Спасатели эвакуировали с автозимника в Берёзовском районе двух человек
Остались на безлюдном зимнике два жителя Берёзовского района без топлива и пищи. Мужчины вызвали спасателей.
Как сообщает «Центроспас-Югория», 11 января спасатели выезжали на 23 км автозимника Саранпауль – Сосьва по сообщению: закончилось топливо в автомобиле, необходимо эвакуировать людей.
Поисковая группа прибыла к месту вызова, обнаружила двоих человек 25 и 43 лет. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, их эвакуировали в поселение Саранпауль Березовского района.
Также, 13 января спасатели Ханты-Мансийска выезжали на 913 км автодороги Тюмень - Ханты-
Мансийск, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибыв к месту
вызова, спасатели обнаружили съехавший в кювет автомобиль. Пострадавших среди людей не оказалось.