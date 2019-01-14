2019-01-14T09:37:49+03:00
Спасатель

Спасатели эвакуировали с автозимника в Берёзовском районе двух человек

В автомобиле закончилось горючее
Алена Кульмухаметова
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Остались на безлюдном зимнике два жителя Берёзовского района без топлива и пищи. Мужчины вызвали спасателей.

Как сообщает «Центроспас-Югория», 11 января спасатели выезжали на 23 км автозимника Саранпауль – Сосьва по сообщению: закончилось топливо в автомобиле, необходимо эвакуировать людей.

Поисковая группа прибыла к месту вызова, обнаружила двоих человек 25 и 43 лет. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, их эвакуировали в поселение Саранпауль Березовского района.

Также, 13 января спасатели Ханты-Мансийска выезжали на 913 км автодороги Тюмень - Ханты-

Мансийск, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибыв к месту

вызова, спасатели обнаружили съехавший в кювет автомобиль. Пострадавших среди людей не оказалось.

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