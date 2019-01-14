2019-01-14T09:19:23+03:00
Общество

В Сургутском районе появился новый учебный комплекс

Здание оборудовано современными системами безопасности
Алена Кульмухаметова
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Фото Алексея АндроноваФото Алексея Андронова
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Школу-детский сад в поселке Высокий Мыс Сургутского района ввели в эксплуатацию в ноябре 2018 года. За полтора года строительства в процессе активно принимала участие родительская общественность.

По информации портала правительства ХМАО-Югры, комплекс объединяет школу на 60 учащихся и детский сад на 35 мест. Там уже трудятся 16 педагогов, служба психолого-педагогического и медицинского сопровождения.

Здание оборудовано современными системами безопасности, видеонаблюдения, пожаротушения, антитеррористической защиты. Медицинский блок корпуса оснащен процедурным, прививочным кабинетами, кабинетом приема врача, оборудованием для маломобильных групп населения, слабовидящих и слабослышащих граждан.

- Я рада тому обстоятельству, что даже в небольшом поселении нашего региона мы имеем возможность создать такие условия для детей. Это высокий стандарт, – сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

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