Сто литров крови сдали доноры Югры в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-14T09:12:21+03:00

Заявки из больниц выполнены на 100 процентов

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Окружная станция переливания крови приняла более 300 доноров, но по клиническим показателям кровь и ее компоненты смогли сдать 253 человека.

Как сообщает департамент здравоохранения ХМАО-Югры, в медицинские организации Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска службой крови было выдано 100 литров донорской крови, более 70 литров свежезамороженной донорской плазмы и без малого 900 доз тромбоцитного концентрата.

- Работа в период новогодних и рождественских праздников для службы крови прошла в штатном режиме. Все поступившие заявки из медицинских организаций мы выполнили на 100%, – отметил Юрий Чемакин, главный врач станции переливания крови.

Важно отметить, что в новом году продлено время приема доноров. В Сургуте и Нижневартовске прием доноров будет осуществляться с 08:30 до 13:00, ранее доноры могли сдать кровь до 12:00. В Нефтеюганске время приема остается без изменений.