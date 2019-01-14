В Ханты-Мансийске предприниматели планируют создать союз

СЕГОДНЯ 09:00 2019-01-14T09:00:31+03:00

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В коворкинг-центре «Старт» в Ханты-Мансийске прошло заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, где обсудили итоги 2018 года и создание городского центра объединения предпринимателей.

Участники Корсовета обсудили создание городского центра объединения предпринимателей. Имеется в виду новая структура, способная объединить предпринимателей. Скорее всего, это будет некоммерческая организация, построенная по членскому типу. Рабочее название – «Консолидация».

- Идея объединения предпринимательского сообщества, создания некоего союза предпринимателей витает давно, - говорит Татьяна Кушникова, советник главы города по вопросам экономики и инвестиций. - В итоге мы пришли к мнению, что нужна некоммерческая организация. Основная цель – взаимная помощь, взаимодействие с органами власти, создание условий для развития малого и среднего бизнеса на территории города. Предпринимателям, порой, самостоятельно, трудно найти опытного юриста, квалифицированного бухгалтера и т.д., у них нет в распоряжении данных по исследованиям рынка, другой аналитики, необходимой для принятия бизнес-решений, поэтому данная организация будет им очень полезна.

Отметим, что количество предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города, увеличилось на 25% и составило 3786 предпринимателей, из них 1481 малое и среднее предприятие и 2305 индивидуальных предпринимателей.

В декабре в Ханты-Мансийске состоялась 23 окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», в которой приняли участие 15 предпринимателей города, четверо из них стали обладателями товарного знака «Сделано в Югре».