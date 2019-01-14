2019-01-14T09:00:31+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске предприниматели планируют создать союз

Он объединит бизнесменов города
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В коворкинг-центре «Старт» в Ханты-Мансийске прошло заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, где обсудили итоги 2018 года и создание городского центра объединения предпринимателей.

Участники Корсовета обсудили создание городского центра объединения предпринимателей. Имеется в виду новая структура, способная объединить предпринимателей. Скорее всего, это будет некоммерческая организация, построенная по членскому типу. Рабочее название – «Консолидация».

- Идея объединения предпринимательского сообщества, создания некоего союза предпринимателей витает давно, - говорит Татьяна Кушникова, советник главы города по вопросам экономики и инвестиций. - В итоге мы пришли к мнению, что нужна некоммерческая организация. Основная цель – взаимная помощь, взаимодействие с органами власти, создание условий для развития малого и среднего бизнеса на территории города. Предпринимателям, порой, самостоятельно, трудно найти опытного юриста, квалифицированного бухгалтера и т.д., у них нет в распоряжении данных по исследованиям рынка, другой аналитики, необходимой для принятия бизнес-решений, поэтому данная организация будет им очень полезна.

Отметим, что количество предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города, увеличилось на 25% и составило 3786 предпринимателей, из них 1481 малое и среднее предприятие и 2305 индивидуальных предпринимателей.

В декабре в Ханты-Мансийске состоялась 23 окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», в которой приняли участие 15 предпринимателей города, четверо из них стали обладателями товарного знака «Сделано в Югре».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургутском районе появился новый учебный комплекс
Сто литров крови сдали доноры Югры в новогодние праздники
В Югру идёт похолодание с сильным ветром и метелями
Полторы тысячи жителей Нижневартовска вышли на ледовые катки в праздники
Житель Нягани похитил из поликлиники дорогой телефон
В больницу Лангепаса поступили пять «скорых»
В Сургуте в сгоревшей квартире обнаружено тело связанной пенсионерки
За минувшие выходные в Югре в 12 ДТП пострадал 21 человек
Более чем в 2,7 тысячах отделений Сбербанка производится сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
В Сургуте девушка на «Ниссан-ХTrail» въехала в кафе
Взрослый житель Нижневартовска украл планшет
В Югре стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Девять лет тюрьмы за убийство жены получил ревнивый житель Нягани
В Югре на пожаре получили травмы 2 человека
Погода в Югре 14 января: - 6 градусов и сильный ветер
Белоярские пенсионеры осваивают азы компьютерной грамотности