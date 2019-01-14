2019-01-14T08:55:54+03:00
Общество

В Югру идёт похолодание с сильным ветром и метелями

Автовладельцам следует быть осторожнее
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Синаптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 14 января, в Югре прогнозируют снег от небольшого до умеренного, метель, изморозь, порывистый ветер южных направлений. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4, -9 ºС, местами -10, -15 ºС, по крайнему северо-западу -16, -21 ºС.

В течение следующих двух дней погода существенно не изменится. 15 и 16 января местами пройдет снег, изморозь, слабая метель. Ветер южных направлений умеренный, местами порывистый. Температура 15 января ночью -12, -17 ºС, при прояснениях -20, -25 ºС, днем -10, -15 ºС, местами -16, -21 ºС; 16 января ночью -15, -20 ºС, местами -22, -27 ºС, днем -12, -17 ºС, местами -19, -24 ºС.

Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах и учитывать метеорологическую обстановку.

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