2019-01-14T08:39:51+03:00
Происшествия

Житель Нягани похитил из поликлиники дорогой телефон

Мужчину задержали оперативники
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Не смог удержаться и прихватил телефон стоимостью 40 тысяч рублей житель Нягани. Кражу скрыть не удалось.

Оперативными сотрудниками ОМВД России по городу Нягань установлен подозреваемый в краже 25-летний мужчина. Находясь в здании детской поликлиники, он похитил сотовый телефон стоимостью 40 000 рублей. Похититель дал признательные показания и ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 68 преступлений, раскрыто 52, из них: один случай угона, 4 мошенничества, 15 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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