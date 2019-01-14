В больницу Лангепаса поступили пять «скорых»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-01-14T08:34:36+03:00

Добираться к больным медики будут быстрее

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В распоряжение больницы города поступили два новых автомобиля и три машины со сроком эксплуатации не превышающим пяти лет. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО-Югры.

Все автомобили повышенной проходимости, класса «В», марки «Соболь», выполнены специально для работы в условиях Крайнего Севера, с дополнительным утеплением салона. Машины укомплектованы всем необходимым для быстрого оказания медицинской помощи населению.

На сегодняшний день автопарк отделения скорой помощи города состоит из пяти обновленных автомобилей.

Новые автомобили обеспечат большую оперативность работы медперсонала, а пациентов – максимально безопасной транспортировкой. Все новые автомобили уже прошли необходимую техническую подготовку, и готовы выйти на линию в течение недели после регистрации в ГИБДД.

Отметим, что ежедневно в круглосуточном режиме скорую медицинскую помощь на территории Лангепаса оказывают одна врачебная и три фельдшерских бригады, которые осуществляют порядка 30 вызовов за сутки.