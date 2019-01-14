2019-01-14T08:29:16+03:00
Происшествия

В Сургуте в сгоревшей квартире обнаружено тело связанной пенсионерки

Преступник поджогом пытался скрыть убийство
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреФото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Полиция Сургута разыскивает убийцу, которой пытался поджогом скрыть жестокое преступление.

Как сообщает следственный комитет Югры, вечером 13 января во время тушения пожара в доме 5, проезд Дружбы, в Сургуте обнаружено тело 57-летней женщины с признаками насильственной смерти – ее руки и ноги были связаны, а на шее имелись следы удушения. В квартире также был совершен поджог - специалистами противопожарной службы обнаружено два очага возгорания.

По данному факту следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время следователями и криминалистами СКР, сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Оперативники просят сургутян, что-либо знающих о преступлении, позвонить в следственный отдел по городу Сургут по телефону: 8 (3462) 34-58-94, либо на телефон дежурной службы следственного управления 8-950-502-74-52.

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