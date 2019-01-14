2019-01-14T08:21:30+03:00
Происшествия

За минувшие выходные в Югре в 12 ДТП пострадал 21 человек

Задержаны 28 пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жёсткая авария случилась с участием двух иномарок в Сургутском районе. Пострадал пятилетний мальчик.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, 13 января в девять утра на 126 км автодороги «СургутКогалым» в Сургутском районе водитель «Хендай Солярис» при обгоне выехал на встречку, где допустил столкновение с движущимся по своей полосе автомобилем «Форд Куга».

В результате происшествия, водитель и пассажиры автомобиля «Хендай Солярис», 29-летняя женщина, мальчик пяти лет, а также водитель и пассажирка автомобиля «Форд Куга» доставлены в медицинское учреждение.

С 11 по 13 января на территории округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 – получил ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.

Задержано 28 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 10 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 56 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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