2019-01-14T07:59:42+03:00
Происшествия

В Сургуте девушка на «Ниссан-ХTrail» въехала в кафе

Водитель перепутала педали
Алена Кульмухаметова
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Водить большой автомобиль не всем дано. Это подтвердила девушка из сургута, которая, перепутав педали, въехала в кафе в прямом смысле этого слова.

Инцидент произошёл 13 января днём. В кафе на проспекте Ленина, 63. Автомобиль «Ниссан-ХTrail» находился на парковке.

Молодая жительница Сургута перепутала передачи, вместо передней включила заднюю и въехала в окно кафе. В результате в учреждении был поврежден стеклопакет, о пострадавших не сообщается. Сильно ли пострадал автомобиль, не сообщается.

ДТП не повлияло на работу общепита. Кафе принимало посетителей в штатном режиме. Ущерб виновнице аварии придётся возместить.

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