2019-01-14T07:51:50+03:00
Происшествия

Взрослый житель Нижневартовска украл планшет

Полицейские задержали злоумышленника
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Тяга к гаджетам привела жителя Нижневартовска на скамью подсудимых. Воспользоваться украденным он не успел, но ответить за кражу ему придётся.

- В Нижневартовске полицейскими раскрыта кража. Установлено, что 56-летний подозреваемый, находясь в одной из квартир дома по улице Рыбников, похитил у потерпевшего планшет стоимостью 24500 рублей. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 15 ранее зарегистрированных преступлений, из них: 10 краж, один случай грабежа и причинение тяжкого и среднего вреда здоровью.

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