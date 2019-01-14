2019-01-14T07:45:19+03:00
Общество

В Югре стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Проверят свои силы почти 2000 старшеклассников
Алена Кульмухаметова
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С 11 января по 25 февраля 2018 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года по 21 общеобразовательному предмету. Об этом сообщает департамент образования и молодёжной политики ХМАО-Югры.

В этом году олимпиада по общеобразовательным предметам: химия, математика, информатика и ИКТ, физика, немецкий язык пойдут в городе Ханты-Мансийске, по английскому языку и технологии в городе Нижневартовске, по французскому языку, биологии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре в городе Сургуте. 9 общеобразовательных предметов (русский язык, история, экономика, астрономия, литература, обществознание, искусство (мировая художественная культура), география, право) будут организованы во всех муниципальных образованиях автономного округа в очной форме с применением дистанционных технологий. Не проводятся в автономном округе олимпиады по китайскому, испанскому и итальянскому языкам, в связи с отсутствием участников.

По итогам проведения школьного и муниципального этапов олимпиады с 1 ноября по 10 декабря 2018 года к участию в региональном этапе школьников допущено 1957 школьников из 9-11 классов.

Отметим, что любой школьник может бесплатно на добровольной основе принять участие в открытом школьном этапе и далее двигаться по олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора на следующий этап.

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