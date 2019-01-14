Девять лет тюрьмы за убийство жены получил ревнивый житель Нягани

СЕГОДНЯ 07:40 2019-01-14T07:40:15+03:00

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Не смог справиться с ревностью и в пылу скандала напал с ножом на возлюбленную житель Нягани. Молодая женщина скончалась от полученных ранений до приезда «скорой».

По информации пресс-службы следственного комитет Югры, суд вынес приговор 31-летнему жителю города Нягани. Он признан виновным в совершении убийства супруги.

Установлено, что 20 мая 2018 года между супругами на почве ревности произошла ссора, в пылу которой мужчина несколько раз ударил ножом женщину. Смерть потерпевшей наступила на месте преступления.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.