2019-01-14T07:21:43+03:00
Общество

В Югре на пожаре получили травмы 2 человека

МЧС подвели итоги работы за пять дней
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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С 9 по 13 января на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 35 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 11 человек, эвакуированы - 32. Травмы получили 2 человека.

Спасено материальных ценностей на сумму более 31 миллиона рублей. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

Чаще всего вспыхивали автомобили, квартиры, жилые дома и бани. Основные причины бытовых пожаров – неисправность систем, узлов и механизмов транспорта (9 случаев), нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (8 случаев), печей (5 случаев).

Пожарно-спасательные подразделения 16 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, а также проводились работы по предотвращению возгорания транспортных средств и смыву топлива с дорожного полотна. Спасены 3 человека.

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