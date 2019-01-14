2019-01-14T07:00:02+03:00
Общество

Погода в Югре 14 января: - 6 градусов и сильный ветер

На северо-западе округа морозы до 20 градусов
Алена Кульмухаметова
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В Югре сегодня теплоВ Югре сегодня теплоФото: Татьяна Коркина
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В понедельник, 14 января, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, метель, изморозь. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4,-9 ºС, местами -10,-15 ºС, по крайнему северо-западу -16,-21 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, умеренный снег, изморозь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4,-6 ºС.

В Сургуте облачно и снегопад. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха: -4, 0 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, возможен снег. Ветер южный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха:-5, - 3 градуса.

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