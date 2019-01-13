Белоярские пенсионеры осваивают азы компьютерной грамотности

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-13T11:00:53+03:00

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В Белоярском районе пенсионеры осваивают азы компьютерной грамотности на базе центральной районной библиотеки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 2018 году курсы прошли 60 человек, в т.ч. жители Сорума и Сосновки.

Проект реализуется уже около пяти лет в рамках международной программы «Электронный гражданин». Курсы рассчитаны для людей из категорий многодетных, малообеспеченных семей, безработных, однако самые активные «ученики» - белоярские пенсионеры. Они учатся пользоваться сайтом Пенсионного фонда России, порталом «Госуслуг» и другими сайтами. Библиотекари отмечают, что пожилые также ищут информацию по кулинарии, садоводству, рыбалке, охоте и рукоделию.

Курсы проходят в течение двух недель и длятся 36 часов. В настоящее время идёт набор желающих записаться в школу, занятия бесплатные. Чтобы попасть в группу, нужно обратиться в центральную районную библиотеку с паспортом.