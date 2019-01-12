Погода в Югре 13 января: в регионе потеплеет
Ночью возможна метель
Погода в Югре 13 января: в регионе потеплеетФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 13 января, ожидается облачность. Небольшой, местами умеренный снег, ночью по восточным районам без осадков, метель, изморозь. Ветер южный 6-11 м/с, порывы до 16 м/с. Температура ночью -15…-20 ºС, по восточной половине -25…-30 ºС, днем -3…-8 ºС, местами -10…-15 ºС, по крайнему востоку -17…-22 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно. Ночью небольшой, днем умеренный снег, метель, изморозь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура ночью -17…-19 ºС, днем -4…-6 ºС.