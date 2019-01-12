2019-01-12T14:02:03+03:00
Общество

Наталья Комарова поздравила югорчан с 95-летием Сургутского района

В муниципалитете состоялось торжественное мероприятие
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Правительство ЮгрыФото: Правительство Югры
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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летнему юбилею Сургутского района. Глава региона обратилась к участникам мероприятия с поздравлениями и отметила, что история края уходит корнями в глубь веков.

- Тогда её страницы перелистывались значительно медленнее, чем после 1950-1960-х годов. Регион стал центром притяжения трудолюбивых, созидающих сотен тысяч молодых людей. Сургутский район стал одним из лидеров по количеству ударных комсомольских строек, - отметила Наталья Комарова.

По словам губернатора, современное поколение жителей муниципалитета обеспечивает значительный вклад в экономику Югры и в целом страны. Сегодня порядка 40% югорской нефти добывается на территории Сургутского района. Также муниципалитет – в числе лидеров Югры в части развития фермерства, лесозаготовки, лесопереработки, рыбодобычи, инвестиционной активности.

Во время мероприятия Наталья Комарова упомянула имена нескольких выдающихся жителей муниципалитета и вручила награды заслуженным жителям Сургутского района.

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