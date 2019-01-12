В Нижневартовске перекрыли движение по чётной стороне улицы Чапаева

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-12T10:16:19+03:00

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В Нижневартовске с 11 января перекрыли движение по чётной стороне улицы Чапаева (от места для разворота в районе дома №2 по улице Чапаева до перекрестка с улицей 60 лет Октября). Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением ремонтных работ инженерных сетей МУП «Теплоснабжение».

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее продумывать маршрут движения. Воспользоваться можно альтернативными путями (например, по ул. Мусы Джалиля или Дружбы Народов).

Движение общественного транспорта в период проведения работ будет осуществляться по следующим схемам:

Маршрут №16 «МЖК – ПАТП №2»: МЖК – улица Интернациональная - улица Северная - улица Нефтяников – улица Интернациональная - улица Чапаева - улица Ленина – улица Дружбы Народов - улица 60 лет Октября и далее - по маршруту.

Маршрут №103 «Нижневартовск – Излучинск - Савкино»: Автовокзал - улица Северная - улица Чапаева - улица Ленина - улица Дружбы Народов – далее - по маршруту.

В обратных направлениях – по утвержденной схеме.