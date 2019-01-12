2019-01-12T08:25:20+03:00
Общество

Назначен новый начальник ОМВД России по городу Пыть-Яху

Им стал Николай Борисович Демчук
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Назначен новый начальник ОМВД России по городу Пыть-ЯхуНазначен новый начальник ОМВД России по городу Пыть-ЯхуФото: Татьяна Коркина
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Николай Борисович Демчук назначен на должность начальника ОМВД России по городу Пыть-Яху. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, вчера начальник следственного управления Михаил Ерёмин посетил отдел полиции города, где представил личному составу нового руководителя.

Николай Демчук родился в 1980 году в г. Новоукраинка Кировоградской области Украинской ССР. В 2001 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Службу в ОВД начал в 2001 году с должности участкового уполномоченного ОВД г. Радужный, в 2011 году возглавил отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Радужному. В ноябре 2017 года назначен на должность начальника ОП – 2 УМВД России по г. Сургуту.

Новый начальник уже приступил к исполнению своих обязанностей. Он отметил, что будет продолжать курс на защиту граждан от преступных посягательств, поддержание стабильной оперативной обстановки и обеспечение экономической безопасности.

Прежний руководитель ОМВД России по г. Пыть-Ях подполковник полиции Дмитрий Данченко ушёл на пенсию.

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