СЕГОДНЯ 00:02 2019-01-12T00:02:13+03:00

Погода в Югре 12 января: холодно и небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

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В Югре сегодня, 12 января, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь, слабый туман. Ветер южный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -32…-37 ºС, при натекании облачности -22…-27 ºС, днем -15…-20 ºС, в западных районах до -10 ºС, на востоке до -30 ºС.

Облачно В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -32,-34 ºС, днём -15,-17 ºС.