В Лангепасе предприниматель незаконно обогатился на мусоре на 6, 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-11T15:52:02+03:00

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В Лангепасе следователи возбудили уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в крупном размере».

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, мужчина, являясь генеральным директором организации по сбору ТБО и не имея лицензии на деятельность, заключил договор с одной из управляющих компаний города. На протяжении трех месяцев организация производила сбор, транспортирование, размещение бытовых отходов из большинства жилых многоквартирных домов Лангепаса, а именно несортированных отходов из жилищ.

За период договорной деятельности директор организации незаконно извлек прибыль в размере более 6 600 000 рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится расследование.

Мужчине грозит наказание предусматривают арест на срок до 6 месяцев.