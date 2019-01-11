В Нижневартовске из-за аварии на теплосети перекрыта дорога

СЕГОДНЯ 15:37 2019-01-11T15:37:53+03:00

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С 11 января и до окончания ремонтных работ инженерных сетей будет перекрыто движение по четной стороне улицы Чапаева (от места для разворота в районе дома №2 по улице Чапаева до перекрестка с улицей 60 лет Октября) в Нижневартовске. Об этом сообщает МУП «Теплоснабжение».

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее продумывать маршрут движения, воспользовавшись альтернативными путями, например по улице Мусы Джалиля или Дружбы Народов.

Ограничение движение связано с работами по устранению последствий утечки воды на магистральных сетях, которая произошла накануне. Необходимо отключить поврежденный участок теплосети. Однако из-за морозов это не представляется возможным - в данном районе находятся детские образовательные и социальные учреждения. Поэтому специалисты перенесли ремонт на предстоящие выходные.

Под понижение параметров теплоносителя также попадают несколько домов (№51, 51-а, 54, 56 по улице 60 лет Октября; №1 по проезду Куропаткина; №1 по улице Чапаева). Как пояснили специалисты предприятия, неудобств в связи с этим потребители услуг не ощутят. Ремонтные работы планируют выполнить оперативно. После чего параметры теплоносителя нормализуются. Если жители почувствуют какой-то дискомфорт, необходимо обратиться в управляющую компанию по месту жительства.

Обращаем вниманием, что движение автотранспорта по улице Чапаева в створе улицы 60 лет Октября будет ограничено ориентировочно до 14 января.