В Югре запланирована операция «Лось»
Браконьеров начнут отслеживать с 14 января. Об этом сообщает Природнадзор Югры.
Приказ «О проведении профилактического мероприятия «Операция «Лось» подписан от 9 января 2019 года.
Она проводится для предупреждения, выявления и пресечения фактов браконьерства на лося.
Срок проведения оперативных профилактических мероприятий с 14 января по 3 февраля 2019 года.
В указанный период запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа государственными инспекторами Природнадзора Югры с привлечением сотрудников правоохранительных органов, представителей казачьих обществ, производственных охотничьих инспекторов.
Итоги оперативных профилактических мероприятий будут подведены 8 февраля 2019 года и размещены на сайте Природнадзора Югры.