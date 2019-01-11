В Югре запланирована операция «Лось»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-11T15:16:55+03:00

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Браконьеров начнут отслеживать с 14 января. Об этом сообщает Природнадзор Югры.

Приказ «О проведении профилактического мероприятия «Операция «Лось» подписан от 9 января 2019 года.

Она проводится для предупреждения, выявления и пресечения фактов браконьерства на лося.

Срок проведения оперативных профилактических мероприятий с 14 января по 3 февраля 2019 года.

В указанный период запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа государственными инспекторами Природнадзора Югры с привлечением сотрудников правоохранительных органов, представителей казачьих обществ, производственных охотничьих инспекторов.

Итоги оперативных профилактических мероприятий будут подведены 8 февраля 2019 года и размещены на сайте Природнадзора Югры.