В Югре повысились тарифы на электроэнергию

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-11T14:57:06+03:00

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С 1 января 2019 года югорчанам за электроэнергию придётся платить больше. Изменение тарифов на электроэнергию для населения текущем году будет происходить дважды — в январе и в июле.

Как сообщает АО «Газпром энергосбыт Тюмень», индексация тарифов в начале года связана с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%.

Так, с 1 января 2019 года одноставочный тариф для жителей, проживающих в сельских населенных пунктах названных регионов, а также горожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, составляет 1,98 р./кВт*ч. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, составляют в дневное время (с 07:00 до 23:00) 2,01 р./кВт*ч.; в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 0,99 р./кВт*ч.

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для потребителей, приравненных к категории «население», цена электроэнергии по одноставочному тарифу установлена на уровне 2,82 руб./кВт*ч. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, в дневное время учитываются по 2,87 р./кВт*ч.; в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 1,42 р./кВт*ч.

Прирост одноставочного тарифа в 2019 году в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменской области по отношению к 2018 году составит в среднем 3,6%, дифференцированного тарифа по времени суток — 3,5% днем и 3,1% ночью.