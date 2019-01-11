2019-01-11T14:35:28+03:00
Происшествия

Нетрезвая сургутянка украла у приятельницы телефон и куклу

Игрушку женщина планировала подарить дочери
Алена Кульмухаметова
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Очень плохой пример маленькой дочери показала жительница Сургута, когда явилась домой нетрезвая с куклой и чужим телефоном. Игрушку и гаджет пришлось вернуть владелице.

- В дежурную часть полиции Сургута с заявлением о хищении имущества обратилась 22-летняя местная жительница. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Накануне в гостях у потерпевшей находилась знакомая, которая после совместного распития спиртных напитков совершила преступление. Воспользовавшись кратковременным отсутствием хозяйки, гостья похитила мобильный телефон и детскую игрушку. Похищенную куклу она планировала подарить дочери.

В отношении гостьи возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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