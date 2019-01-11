В новогодние каникулы в Югре родились 319 малышей

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-11T14:14:16+03:00

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Перинатальные центра и роддомы Югры не отмечают праздники. Они всегда в ожидании рождения новых югорчан.

Так, в Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре в период с 31 декабря по 8 января родилось 88 детей, из них 45 мальчиков и 43 девочки. В 2019 году первый ребенок – мальчик родился в 05.55 часов. 2018 год врачи окружного центра закрыли в 19.00 новорожденной девочкой. Всего с 31 декабря прошлого года по 1 января нового родилось 15 детей.

В окружном перинатальном центре в Сургуте на свет появились 200 югорчан, из них 104 мальчики и 94 девочки.

В перинатальном центре окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске родился 31 ребенок, из которых 9 девочек и 22 мальчика. В новогоднюю ночи рожениц принимал Максим Орлов, врач-акушер-гениколог.

- Для меня это был обычный рабочий день. В свою смену принял трех рожениц. В одном случае на свет появилась двойня. Главное, что все прошло в обычном режиме и без происшествий. Первым ребенком нового года стал мальчик. Его вместе с мамой привезли на санавиации из села Реполово Ханты-Мансийского района, – рассказал Максим Орлов.

На борту вертолета Центра медицины катастроф роженицу сопровождал Сергей Яковлев, врач гинеколог-репродуктолог, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории.

Стоит отметить, что состав бригады врачей, вылетающих для экстренной помощи пациентам в труднодоступные населенные пункты Югры, может включать абсолютно любого специалиста, потому что в некоторых случаях госпитализация пострадавшего не возможна, и врачам приходится оказывать помощь на месте.

В Югре в праздники санавиация осуществила три вылета к роженицам. Один из них был в Юрты Пунси деревню Каюково Сургутского района. Также рожениц госпитализировали из Ханты-Мансийского района и Нягани.