В Нижневартовске в Крещение ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-11T13:47:56+03:00

Погреться вартовчане, пришедшие к реке Обь, смогут в двух автобусах

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В Нижневартовске обсудили вопросы подготовки к христианскому празднику – Крещению Господне, который ежегодно отмечается 19 января.

Совершить обряд омовения вартовчанам можно непосредственно в проруби (иордани), а не только в специально установленных на берегу купелях. Толщина льда на реке Обь позволяет безопасно оборудовать две купели. Для удобства граждан рядом с ними установят теплые палатки для переодевания.

Накануне праздника купели обследуют сотрудники ГИМС. Они проверят наличие ограждений, лестничных спусков и состояние короба внутри купели.

Для желающих запастись крещенской водой будет организован подвоз воды.

Погреться вартовчане, пришедшие к реке Обь, смогут в двух автобусах, которые будут находиться на набережной. Желающим также предложат горячий чай.

Помимо организационных вопросов на совещании обсудили и вопросы безопасности граждан, которую будут обеспечивать сотрудники полиции, добровольные народные дружины, спасатели, медики. Традиционно в городе усилят меры террористической защищенности. Вход на территорию храмов и набережную реки Обь будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Полицейские просят отнестись к этому с пониманием. «Входной фильтр» распространится также и на горожан, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, праздничное богослужение начнется во всех храмах Нижневартовска в 9 часов, а крестный ход и молебен - в 11 часов.

В связи с этим будет перекрыто движение автотранспорта по проезду Куропаткина и улице Г.И. Пикмана с 10 часов 30 минут и до окончания мероприятий (ориентировочно до 23 часов).