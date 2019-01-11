Жительницу Югорска мошенники пытались дважды обмануть

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-11T13:32:35+03:00

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Желание получить кредит вышло потерей собственных денег для жительницы Югорска. Лжебанкир смог убедить женщину совершить перевод.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Югорске 37-летняя женщина лишилась более трех тысяч рублей при оформлении кредита в одной из финансовой организации.

На одном из сайтов заполнила заявку на получение кредита. Ей позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности, сообщил, что одобрен кредит с заявленной суммой в 300 тысяч рублей. Для этого необходимо внести денежные средства за оформление документов в размере 3500 рублей. Женщина перевела указанную сумму. Через некоторое время поступил ещё один звонок от специалиста финансовой организации, который предложил оплатить 10 тысяч рублей за доставку документов. После этого женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».