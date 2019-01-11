Общественники проверили график движения автобусов в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-11T13:24:31+03:00

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В январские праздничные дни 12 добровольцев провели на остановках Ханты-Мансийска в общей сложности 24 часа, за которые успели совершить 246 проверок движения общественного транспорта.

Проверки проходили 2,3 и 4 января. Участникам общественного мониторинга удалось оценить движение автобусов и «маршруток» на 13 остановках. Общее количество транспорта, которое попало в поле зрения добровольных контролеров, составило более 80 единиц.

- Проверялись все виды городского транспорта - и маршрутные такси, на которых работают частные перевозчики, и большие автобусы АТП. Проверки показали, что, во-первых, жители Ханты-Мансийска и гости нашего города с нарушениями все-таки сталкиваются. Эти нарушения, в частности, зафиксированы по трем городским маршрутам, вся информация направлена в управление транспорта, связи и дорог, будет проводиться претензионная работа с предпринимателями, отвечающими за эти маршруты. По двум фактам нарушения проверка еще не завершена, там будут задействованы данные средств объективного контроля – ГЛОНАСС, которые либо опровергнут, либо подтвердят факты, выявленные участниками общественного мониторинга, - сообщил председатель Думы Ханты-Мансийска, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Константин Пенчуков.

Был зафиксирован случай поломки автобуса Ханты-Мансийского АТП. Но здесь нужно сказать к чести перевозчика существующий технический регламент был соблюден и в течение 30 минут сломанный автобус был заменен.