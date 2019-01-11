В Югре на смену морозам придут снега и метели

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-11T12:56:30+03:00

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Прошедшая неделя в Югре отметилась снегопадом, с преобладающей температурой воздуха -10,-20°, на северо-западе -25,-33°. Высота снежного покрова накануне, 9 января, составляла 40-60 см.

По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория», 11 января прогнозируется морозная погода без существенных осадков с температурой воздуха днем -25,-30°, ночью -28,-33°, на севере до -37°. В течение суток 12 января предвидится повышение температуры до -15,-20°. 13-16 января в Югру придут снег и метель, температура воздуха днем -8,-13°, на юге до -5°; ночью -15,-20°, на севере до -25°.

По состоянию на 9 января в эксплуатацию введено 79 ледовых переправ. Кроме этого, открыто 54 автозимника. За сутки открыто 4 автозимника общей протяженностью 151,556 км: в Березовском районе: «пгт. Березово – с. Теги – п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»; в Октябрьском районе: «д. Нарыкары – д. Мулигорт – с. Перегребное», «через Обь в районе с. Шеркалы», «Подъезд к с. Большой Атлым».