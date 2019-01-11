Жительница Ханты-Мансийска при продаже стиральной машины попала на уловки мошенников

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-11T12:42:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Югорчане продолжают сообщать данные банковских карт и личные коды доступа мошенникам. Так очередная жительница югорской столицы лишилась сбережений.

- В дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты. Потерпевшая пояснила, что на одном из интернет-сайтов разместила информацию о продаже стиральной машины. Ей позвонил неизвестный мужчина и предложил внести задаток. Для этого ей необходимо было сообщить четырехзначный код доступа, поступивший в СМС-сообщении. Передав конфиденциальную информацию, она лишилась более 8 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».