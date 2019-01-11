В Ханты-Мансийске запущен проект «Здоровый класс»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-11T12:32:38+03:00

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Особым условием для конкурсантов стало то, что каждый ученик, вместе с родителями, подписал обязательство не курить, не употреблять алкоголесодержащих напитков. Проект проходит в формате конкурса, по итогам которого победитель получит звание самого здорового и активного класса.

Как сообщает департамент здравоохранения по ХМАО-Югре, борьба за первое место идет между учащимися Гимназии №1, школами №3, №5, №8, и впервые воспитанниками школы №1, №2 и центра образования «Школа-сад №7». Общее количество участников более 200 человек.

В этом году проект активно поддержал Департамент образования муниципалитета, издав приказ об участии в данном конкурсе, обеспечив тем самым участие большего количества школ города.

- Данный проект по итогам стратегической сессии получил поддержку на окружном уровне для трансляции данной практики в другие муниципалитеты Югры. Важно отметить, что обязательным условием проекта является привлечение к его организации волонетров-медиков, – отметил Алексей Молостов, главный врач центра медицинской профилактики.

Отметим, что проект «Здоровый класс» был запущен в Нижневартовске на базе филиала Центра медицинской профилактики в 2005 году. Школьники города в ходе конкурса проходят полное обследование в Центре здоровья для детей. В Ханты-Мансийске проект проходит уже в третий раз и с каждым годом растет число его участников.