Официальный портал Ханты-Мансийска признан лучшим в Югре

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-11T11:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году официальный портал города Ханты-Мансийска стал победителем конкурса на лучший официальный сайт органов местного самоуправления Югры.

Сайты оцениваются по 47 критериям. Набравшим наибольшее количество баллов присваивается звание «Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа».

Отметим, официальный портал органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска удерживает позицию лидера третий год подряд.

Напомним, конкурс сайтов проводится ежегодно для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями. Также конкурс позволяет определить муниципалитеты, которые качественно, доступно и оперативно, освещают вопросы жизнедеятельности населенных пунктов региона.