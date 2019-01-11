Подросток из Пыть-Яха угнал «Рено Логан»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-11T11:49:31+03:00

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Брошенный автомобиль обнаружили сотрудники Госатоинспекции при патрулировании на одной из улиц города Нефтеюгаснк. В ходе разбирательства полицейские установили личность владельца.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, «Рено Логан» был угнан в конце 2018 года, однако в полицию до обнаружения автомобиля правоохранителями владелец не обращался.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан молодой человек, причастный к совершению данного преступления. Им оказался 17-летний житель Пыть-Яха.

Выяснилось, что подросток познакомился с потерпевшим в одном из развлекательных заведений Нефтеюганска, после чего они решили поехать в торговый центр. На улице между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. В результате подросток избил нового знакомого, забрал автомобиль и скрылся с места происшествия. Доехав до 12 микрорайона, он бросил машину и на общественном транспорте отправился домой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.