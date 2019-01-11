Пенсионеры в Югре получат в январе прибавку к пенсии

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-11T11:30:47+03:00

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Более 274 тысяч неработающих югорских пенсионеров в январе получат прибавку к пенсии. Выплаты увеличатся. Об этом сообщает портал «Открытый регион-Югра».

С 1 января нового года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,05%. Те, кто вышел на заслуженный отдых в сентябре или ранее в прошлом году, тоже получат увеличенную пенсию. Отметим, всего в округе проживает ­­­414115 получателей страховой пенсии. Пенсия для работающих пенсионеров в Югре — а таких большинство, или 66,3% от всего числа получателей пенсий, увеличится в среднем на 1280,77 рубля.

Размер прибавки будет разным. Зависеть он будет от размера страховой пенсии, а он в свою очередь определяется количеством лет стажа, размером заработка, страховых взносов, и количества пенсионных коэффициентов.

Таким образом, увеличенную пенсию югорчане получат в феврале. Доставка пенсий отделениями почтовой связи в Югре началась с 4 января. Как сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, на 400 рублей увеличилась и надбавка для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Правда, это касается только получателей страховой пенсии по старости.