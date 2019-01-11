Сургут и Нижневартовск в ТОП-10 городов России по качеству жизни

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-11T10:58:38+03:00

Они немного уступили южным городам

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Два города Югры - Сургут и Нижневартовск вошли в ТОП-10 городов России по качеству жизни. Исследование провёл

Domofond.ru и в нём приняли участие около 65 тысяч россиян.

Респондентам предлагалось оценить по 10-балльной шкале 12 утверждений. Каждое соответствовало определенному критерию: например, экология, дороги, инфраструктура для детей.

Статистика по Сургуту показала, что больше всего опрошенные довольны людьми, с которыми живут по соседству, далее идут чистота и безопасность. А в Нижневартовске, который опередил в рейтинге Тюмень, — безопасностью и общественным транспортом.

На первом месте ТОПа — Анапа и Геленджик, далее — Грозный и Домодедово.