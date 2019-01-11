Юная жительница Сургута требовала «мзду» с подростка за встречи с бывшим парнем
Пять тысяч рублей – такую сумму морального вреда установила 18-летняя сургутянка и требовала её с 16-летней соперницы. Мама подростка обратилась в полицию.
Следственным отделом полиции Сургута возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».
В дежурную часть с заявлением обратилась 45-летняя местная жительница, которая сообщила, что у её несовершеннолетней дочери неизвестная вымогает 5 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 18-летняя сургутянка.
Установлено, что деньги девушка вымогала за причиненный, по её мнению, моральный вред. Причиной конфликта между подозреваемой и 16-летней девушкой стал молодой человек, с которым последняя начала встречаться.
Подозреваемой может грозить до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.