2019-01-11T10:49:34+03:00
Происшествия

Юная жительница Сургута требовала «мзду» с подростка за встречи с бывшим парнем

В полицию обратилась мама девушки
Алена Кульмухаметова
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Вымогательницу полицейские разыскали быстроВымогательницу полицейские разыскали быстроФото: Татьяна Коркина
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Пять тысяч рублей – такую сумму морального вреда установила 18-летняя сургутянка и требовала её с 16-летней соперницы. Мама подростка обратилась в полицию.

Следственным отделом полиции Сургута возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

В дежурную часть с заявлением обратилась 45-летняя местная жительница, которая сообщила, что у её несовершеннолетней дочери неизвестная вымогает 5 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 18-летняя сургутянка.

Установлено, что деньги девушка вымогала за причиненный, по её мнению, моральный вред. Причиной конфликта между подозреваемой и 16-летней девушкой стал молодой человек, с которым последняя начала встречаться.

Подозреваемой может грозить до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.

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